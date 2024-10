Un 19enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché in casa, in un appartamento di viale Moncada, nel quartiere di Librino, aveva una pistola semiautomatica Walther calibro 7,65 completa di caricatore con cinque proiettili, risultata rubata a Canicattì nel febbraio scorso, come denunciato dal proprietario. A trovare l’arma è stato Loki, un pastore belga addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi. Il giovane deve rispondere di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.