Cambia la viabilità a Campobello di Licata. Con ordinanza del Sindaco Vito Terrana, nei giorni di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, 1 e 2 novembre, istituito il senso unico di marcia in via Marconi, con direzione per Ravanusa, dalle ore 7,30 alle ore 18. Disposto anche il divieto di sosta nel lato sinistro della stessa via , nonché il divieto di accesso al parcheggio del cimitero consentito fatta eccezione per le persone invalide o di ridotte capacità di deambulazione. All’Utc l’incarico di collocale i relativi segnali stradale, alle forze dell’ordine, l’esecuzione del provvedimento comunale.

Giovanni Blanda