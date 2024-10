Inps, online il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1.069 medici. I posti da ricoprire in Sicilia sono 102 – Sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale Inps è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Inps. I posti da ricoprire in Sicilia sono 102. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”. INPS – Direzione regionale Sicilia