I carabinieri di Mascalucia, nell’ambito di uno specifico servizio, ha denunciato un 61enne del posto, già conosciuto per pregresse vicende giudiziarie, per coltivazione illegale di marijuana. I militari dell’arma sono riusciti ad ottenere delle informazioni sul conto di un soggetto del posto che, illecitamente, avrebbe creato una piccola produzione di marijuana.

Il 61enne, che non ha avuto, così, alcuna via di scampo, si è mostrato da subito preoccupato per l’inaspettata presenza dei Carabinieri che hanno dato immediato inizio alla perquisizione. L’attività, ha permesso agli investigatori di recuperare effettivamente alcune piante di marijuana nascoste sul terrazzo e, per la precisione, ben 7 piante, con altezze variabili dai 27 cm ad oltre 1 mt.

Il “coltivatore” di piantine, pertanto, nonostante i suoi vani tentativi di giustificare la presenza della droga a casa sua, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre, tutte le piante sono state sequestrate