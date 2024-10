la motovedetta V. 835 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani ha esperito un controllo di polizia del mare all’interno del porto di Trapani, ad una nave da diporto proveniente dall’estero. La nave, battente bandiera delle Isole Marshall, la cui proprietà risultava riconducibile ad una società armatrice straniera con sede nelle Isole Vergini Britanniche, era condotta da un soggetto di nazionalità Neozelandese. L’attenzione dei militari, saliti a bordo, ricadeva su un insolito accessorio di cui il panfilo controllato risultava munito: una macchinetta conta denaro, di quelle usate tipicamente dalle banche. L’insolito accessorio installato a bordo dello yacht da diporto induceva i militari del comparto navale della Guardia di Finanza di Trapani ad estendere il controllo ai vari locali della nave.

All’esito dell’ispezione, i militari rinvenivano, opportunamente custodito in una cassaforte, ingente denaro contante, ovvero 18.454,00 euro che non era stato dichiarato all’Autorità Doganale all’atto dell’ingresso nella zona di Vigilanza Doganale Marittima di Trapani. La normativa doganale, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 195/2008, prevede l’obbligo di dichiarare il denaro contante detenuto in misura eccedente la soglia di 10.000 euro. Pertanto, le fiamme gialle del comparto navale, d’intesa con l’Autorità Doganale trapanese all’uopo interessata, hanno proceduto a sequestrare il 30%, stabilito per legge, della somma di denaro eccedente i 10.000 euro: somme che hanno funto da garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata dichiarazione doganale.

Il comandante della nave, invitato a presentarsi presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trapani per la notifica del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, ha scelto di pagare immediatamente la sanzione amministrativa in misura ridotta (oblazione immediata), recuperando, così facendo, parte del denaro contante oggetto di sequestro.

I controlli doganali e le attività di vigilanza economico-finanziaria della Guardia di Finanza, svolti d’intesa con l’Autorità Doganale mirano a prevenire e contrastare il traffico illecito di denaro contante, garantendo il rispetto delle normative vigenti.