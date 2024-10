Sabato 26 ottobre, presso il Palazzo Municipale di Forbach, in Francia, si è svolto un incontro istituzionale significativo tra la delegazione di Ravanusa, composta dal Sindaco Salvatore Pitrola, dall’Assessore Arcangelo D’Angelo, dal Consigliere Giovanni Di Caro e dal Presidente dell’ASD Quelli del Venerdì Salvatore La Marca, e il Sindaco di Forbach, Alexandre Cassaro con la sua delegazione. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di consolidare il legame tra le due comunità, nato dalla presenza di numerosi cittadini di origine ravanusana che, da generazioni, contribuiscono attivamente alla vita e al tessuto culturale di Forbach.

Durante l’incontro, il Sindaco Cassaro ha riservato alla delegazione italiana un’accoglienza calorosa, sottolineando il desiderio di rafforzare la cooperazione tra le due comunità e il valore intrinseco della loro amicizia. Da parte di Ravanusa, è stato rinnovato l’impegno a favorire la crescita di questo legame attraverso progetti futuri che abbiano lo sport e la cultura come strumenti di unione, collaborazione e rispetto reciproco.

“Questa giornata – dichiara il Sindaco di Ravanusa – rappresenta un passo concreto per rinsaldare il rapporto d’amicizia tra Ravanusa e Forbach, un patto che mira a coinvolgere sempre più cittadini e che si basa su valori condivisi e riconosciuti universalmente”.

Nel pomeriggio, l’incontro si è spostato sul campo da gioco, presso lo stadio François Meyer di Forbach, dove si è disputato un torneo triangolare internazionale di calcio amatoriale. La squadra dell’ASD Quelli del Venerdì di Ravanusa ha affrontato il team francese SG Marienau Anciens e il tedesco EV Geislautern, trasformando lo sport in un vero e proprio ponte di amicizia e collaborazione. “Lo sport ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo,” ed è proprio questo che i partecipanti hanno vissuto: la condivisione di una passione capace di rafforzare i legami tra Ravanusa, Forbach e i comuni tedeschi vicini, avvicinando comunità lontane ma unite da sentimenti di appartenenza alle proprie radici.In serata, l’incontro si è concluso con la festa “Terzo Tempo,” una serata all’insegna della condivisione e della gioia con la comunità di origine ravanusana e siciliana di Forbach e dintorni. La serata, ricca di momenti indimenticabili, è iniziata con uno scambio di doni simbolici, proseguita con una cena di piatti tipici locali e animata da una coinvolgente musica, che ha reso l’atmosfera ancora più festosa.

“I nostri amici francesi – scrive sui social il Sindaco Salvatore Pitrola – ci hanno accolto con grande affetto, organizzando una serata che ha manifestato tutta la loro generosità e calore, oltre a un sentito saluto alla comunità di Ravanusa. Questa esperienza di viaggio si conclude, ma al contempo apre un nuovo capitolo nella costruzione di un rapporto solido e di amicizia tra le due comunità, un percorso che ambisce a consolidarsi nel tempo attraverso iniziative congiunte e a lungo termine. Un sentito ringraziamento va ai tutti i membri dell’ASD Quelli del Venerdì, che hanno reso possibile e organizzato questo straordinario viaggio, e a tutti gli amici di Forbach, di cuore ravanusano e siciliano, con cui siamo certi di condividere un legame che continuerà a crescere. Arrivederci a presto!”