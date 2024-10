Un tavolo tecnico fra direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e deputazione regionale della provincia agrigentina sui temi della riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale è in programma domani mattina, mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 10.15, presso la sala stampa dell’ARS di Palermo. Fortemente voluto dal direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, l’incontro programmatico mira a condividere con i rappresentanti del territorio i criteri e i bisogni sanitari che stanno alla base della proposta di riorganizzazione dei servizi ospedalieri, considerato il fatto che saranno poi proprio i deputati a discutere l’approvazione della nuova rete in sede della VI Commissione e nei lavori d’Aula.

“La nostra Azienda – commenta il direttore Capodieci – dovrà procedere entro il prossimo 31 dicembre a dare atto alla riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale, peraltro già anticipata in bozza lo scorso 23 ottobre alla direzione del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla salute e ai componenti del tavolo tecnico regionale appositamente costituito. In questa prospettiva ritengo sia estremamente utile confrontarsi con la deputazione agrigentina per condividere scelte che rispondano appieno al bisogno di salute della collettività provinciale calibrando con precisione e senso di responsabilità, in questa importante fase, ogni passo da compiere verso il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio”.