Furto ai danni di un Vigile del Fuoco in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa. Qualcuno è riuscito a rubare un borsone all’interno del quale vi erano custodite due divise da lavoro. Nell’accessorio, secondo quanto ricostruito, vi era anche altro materiale da lavoro. Al pompiere non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti della questura di Agrigento. Al via le indagini per risalire al responsabile.