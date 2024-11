Il Sindaco Milco Dalacchi comunica le tratte delle due navette gratuite attive l’๐Ÿ ๐ž ๐ข๐ฅ ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž:

Percorso n.1

๐๐š๐ฏ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐๐š๐ซ๐จ:

– Piazza Crispi – Via Rotabile Agrigento (incrocio Via Pitruzzella

– Via Rotabile Agrigento (Bar Brunetto) – Cimitero (cancello principale)

– SS576 Case Popolari – Caserma – Via Don Guanella

– Scuola Media San Calogero.

Percorso n.2

๐๐š๐ฏ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐š ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ข๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ ๐’๐ข๐ . ๐‘๐ข๐ง๐จ ๐†๐š๐ฅ๐ฅ๐จ:

– Viale Umberto – Piazza San Biagio – Via Dante (ex Cinema)

– Via Dante (Tabaccheria Puccio) – Piazza Padre Favara

– Via San Gaetano – Cimitero (cancello principale)

– SS576 Case Popolari – Caserma – Via Don Guanella

– Scuola Media San Calogero

Dallโ€™amministrazione comunale un sentito ringraziamento a Rino Gallo โ€œโ€per la sua generositร e per il grande supporto alla nostra comunitร โ€โ€.

GIOVANNI BLANDA