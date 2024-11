Ha chiesto insistentemente dei soldi mentre il parroco stava accogliendo due giovani che si sarebbero dovuti sposare a breve. E’ entrato in sacrestia e ha colpito al volto padre Francesco Carmelita nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo.

Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito. Il prete ha sporto denuncia ai carabinieri. L’aggressore è conosciuto perché assistito dalla Caritas della parrocchia. Il sacerdote, originario di Milazzo, dopo l’ultima esperienza a Salerno e arrivato a settembre in città per guidare la parrocchia.

L’uomo ha colpito il prete mentre teneva in mano uno dei profumi che vende per strada. Qualche parrocchiano lo ha inseguito per bloccarlo. Per padre Carmelita i sanitari del pronto soccorso hanno riscontrato lesioni all’orecchio e alla mandibola.