Un incidente mortale si è verificato in contrada Terrauzza, zona balneare a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, a perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni, che era in sella ad una moto, mentre è rimasto ferito il passeggero, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale e dai primi accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente autonomo: non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, come emerso dai rilievi degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa.

L’impatto

Il 19enne avrebbe perso il controllo della moto ma non sono, per il momento, chiare le ragioni: forse la velocità o la distrazione potrebbero avere avuto una parte importante in questo incidente mortale avvenuto in un giorno di festa. Molto dipenderà, oltre che dalle indagini della Polizia municipale, dalla testimonianza del passeggero, non appena sarà in grado di parlar con gli agenti. Il 19enne è deceduto nello spazio di qualche istante, l’impatto è stato così violento da causargli ferite in organi vitali.