I Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta sono intervenuti in un’abitazione di Sommatino dove un 52enne durante un diverbio avrebbe estratto una pistola per sparare a uno dei presenti prima di darsi alla fuga. Fortunatamente i colpi esplosi non hanno raggiunto il bersaglio.

L’intervento dei militari ha consentito di recuperare l’arma utilizzata e il 52enne che

è stato fermato per tentato omicidio. L’uomo è stato prima recluso nel carcere di Caltanissetta e successivamente posto ai domiciliari dal gip che ha convalidato il fermo.