È stato pubblicato sul sito del Comune di Agrigento l’Avviso per il trasporto scolastico per studenti disabili per l’anno scolastico 2024/2025, frequentanti la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado. A renderlo noto è Marco Vullo Assessore ai servizi sociali.

L’Avviso è attivo da giorno 29 ottobre e le domande devono essere inviate entro le ore 24:00 del giorno 7 novembre c.a. dovranno compilare, rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Webvisibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it apposita istanza.

Il servizio di trasporto sarà attivo da novembre 2024 fino al 30 giugno 2025, da e per la scuola, per un massimo di n. 50 studenti con disabilità.

La copertura finanziaria del servizio è di € 127.339.59, il servizio sarà erogato attraverso voucher digitali.

I beneficiari, le famiglie degli studenti disabili avranno 2 modalità di utilizzo del servizio, il primo è avvalersi degli operatori economici accreditati presso lo stesso comune, in tal caso saranno assegnati 175 voucher digitali del valore di € 14.50, il secondo è organizzarsi autonomamente con propria figura professionale e avrà assegnato un importo complessivo per l’intero anno scolastico pari a €. 2.538,00.

Per qualsiasi informazione per l’istanza e le modalità di compilazione, l’Assessore comunica che è stato attivato un numero dedicato dei Servizi Sociali 334.6935901 che è attivo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 21.00.

L’Assessore Vullo ringrazia gli uffici e il dirigente per aver portato a termine questo importante strumento di welfare e a supporto delle famiglie degli studenti disabili e invita i beneficiari a rispettare il termine di scadenza dell’Avviso.