Un nuovo strumento nelle mani di Aica per la lotta agli utenti morosi. Via libera da parte dei sindaci alla modifica del regolamento sulla fatturazione dei consumi. A dare la notizia è il quotidiano La Sicilia con un articolo di questa mattina. L’Ati idrico, guidato dal sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, ha dato l’ok per la riscossione coattiva dei crediti vantati dall’azienda idrica. Si tratta di una procedura di recupero crediti nei confronti di quegli utenti che, nonostante solleciti e tempo trascorso per saldare la posizione, non pagano le bollette.

Per questo si è prima fatto un passaggio al Ministero dell’Economia che ha dato l’autorizzazione per poi rendere operativo lo strumento con la modifica del regolamento decretata lo scorso 29 ottobre. Nella sostanza, ci sarà un elenco di nomi di utenti morosi che non pagano le bollette che verrà compilato dall’agente della riscossione con i dati utili e la somma dovuta. Uno strumento in più per la lotta agli evasori anche se – ed è qui che si apre un’altra parentesi – le fatture del gestore del servizio idrico integrato non costituiscono titolo esecutivo ma corrispettivi contrattuali per le prestazioni rese agli utenti.