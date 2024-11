Corsi di formazione specifici per i caregiver familiari. Li prevede un avviso dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali rivolto agli enti per la formazione di assistenti familiari e il consolidamento e ampliamento dei servizi socio-assistenziali. La dotazione finanziaria – a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021/2027 – ammonta complessivamente a 12,6 milioni di euro.

L’Importanza dei servizi sociali

«I servizi sociali accessibili ed efficaci rappresentano un presupposto fondamentale per garantire adeguata assistenza a soggetti svantaggiati – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano -. Vogliamo così contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, relativa ai servizi di sostegno alle persone non autosufficienti. Riteniamo che formare la figura di sostegno qual è l’assistente familiare, che si occuperà della cura e del benessere in generale, può migliorare la qualità di vita di chi è assistito. Attraverso i percorsi formativi, inoltre – ha aggiunto l’assessore – valorizziamo la figura del caregiver familiare per favorirne il riconoscimento e l’integrazione nell’ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari».

Destinatari e modalità di accesso ai corsi di formazione

L’avviso prevede il riconoscimento di crediti formativi in accesso ai percorsi di assistente familiare. I destinatari delle attività formative sono disoccupati, inoccupati e inattivi, mentre i soggetti che possono presentare istanza di partecipazione all’avviso sono gli enti di formazione con sede operativa in Sicilia, accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e permanente”.

Presentazione della domanda di finanziamento

La presentazione dell’istanza di finanziamento dovrà avvenire esclusivamente mediante il supporto del Sistema informatico. Per visualizzare la sezione del portale contenente gli avvisi attivi bisogna accedere tramite Spid. A questo link l’avviso pubblicato sul portale della Regione Siciliana nella sezione dipartimento della Famiglia.