Due ragazzine di 16 anni sono ricoverate in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino sono finiti sotto una vetture in viale Leonardo Da Vinci altezza via Casalini a Palermo.

Le due ragazze si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Le due ragazze sono state affidate ai sanitari del 118 e sono state portate all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata.

Le due ragazza su un monopattino hanno battuto contro uno sportello di un’auto aperto improvvisamente posteggiata le ragazze sono cadute rovinosamente per strada. È sopraggiunto un Suv che le ha investite e sono finite sotto l’auto.

I primi a soccorrere le giovani sono stati i passanti che hanno sollevato il Suv e le hanno tirate fuori.

Le ferite sono state portate in ospedale con politraumi in codice rosso.