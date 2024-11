Riprende la raccolta di sangue, a Campobello di Licata. L’ iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. L’appuntamento è per domenica 3 novembre, alle ore 8, nella sede Avis, sita in via Nicotera, sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. In precedenza erano state raccolte 20 sacche di sangue ed eseguiti due controlli sanitari. La successiva raccolta di sangue il 17 novembre. Si fa più roboante, intanto, l’appello dell’Avis affinché venga donata più sangue.

Sino a dicembre, sono programmate altre raccolte di sangue.

Giovanni Blanda