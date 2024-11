Con decreto sindacale, conferito l’incarico all’ avvocato Giovanni Rinzivillo, per esperire, innanzi al tribunale di Agrigento, opposizione a un atto di pignoramento contro il Comune di Campobello di Licata, promosso dalla ditta “”Catanzaro Costruzione””. Il responsabile del quarto settore comunale è stato incaricato a sottoscrivere il disciplinare di incarico, in nome e per conto dell’Ente.

Giovanni Blanda