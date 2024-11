Oggi (lunedì 4 novembre), a Campobello di Licata, si celebra la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, “”un riconoscimento omaggio a Caduti in guerra””. Alle ore 10,30, nella centrale Piazza XX Settembre, si terrà la deposizione di corona di alloro in memoria dei Caduti in guerra.

La pubblica amministrazione invita la cittadinanza tutta a partecipare.

Giovanni Blanda