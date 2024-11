Due involucri contenenti quasi centro grammi di cocaina sono stati trovati e sequestrati in mezzo la terra a Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. A notare le buste, dal peso complessivo di 80 grammi, è stato un commerciante quarantenne di Agrigento.

L’uomo ha immediatamente segnalato il tutto alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. I poliziotti delle Volanti hanno così sequestrato la droga e avviato le indagini per risalire all’identità del pusher. Non è inusuale, infatti, che gli spacciatori usino alcuni punti “strategici” per occultare lo stupefacente e rivenderlo poi nel centro di Agrigento: alberi, piante, fessure.