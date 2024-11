Buone notizie per tante famiglie empedocline. Riapre lo spazio giochi per bambini attivo da circa un anno all’interno della scuola “Maria Montessori” in contrada Inficherna.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Calogero Martello ha raccolto l’invito di tanti genitori a tenere aperto questo importante servizio, non essendo presente sul territorio conunale un asilo nido comunale. Un luogo accogliente, dotato di personale qualificato, capace di accattivarsi giorno dopo giorno, il gradimento dei bambini e dei loro genitori. L’amministrazione comunale si è prontamente attivata per continuare a garantire un servizio di notevole importanza, alle numerose famiglie che ne hanno tratto notevole giovamento.

“Negli anni precedenti una simile struttura destinata ai bambini più piccoli non era mai stata attivata – sottolinea il sindaco Calogero Martello – ed è nostro preciso impegno puntare al miglioramento di tale servizio, puntanto a offrire un servizio adeguato alle esigenze dei più piccini”.