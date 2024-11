i Carabinieri della Compagnia di Noto e personale del Commissariato di P.S. hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio, un 48enne di Ispica con precedenti di polizia.

L’uomo, nel corso del pomeriggio, intorno alle ore 15.30, in Via Cavour, dopo una lite in famiglia, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione dell’ex compagno della figlia, 19enne con precedenti di polizia, senza riuscire a colpirlo in quanto il giovane riusciva a mettersi in salvo. Dopo alcuni minuti il 48enne aveva esploso ulteriori 5 colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione del giovane, per poi darsi alla fuga.

A seguito delle tempestive attività investigative, condotte congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, veniva ricostruita la dinamica degli eventi, grazie all’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza cittadina, ad alcune testimonianze e ai rilievi tecnici sui luoghi.

Intorno alle 21.00 i Carabinieri di Ispica localizzavano e fermavano l’uomo in quel centro, ove risiede. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata una pistola illegalmente detenuta.

Alla base del gesto ci sarebbe una lite avvenuta nel primo pomeriggio di sabato tra la figlia del 48enne e l’ex fidanzato.

L’arrestato, denunciato anche per detenzione abusiva di armi, è stato associato alla casa circondariale “Cavadonna” a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa che ha coordinato le attività investigative.