L’ Associazione “La Forza delle Donne”, quest’anno sta preferendo non organizzare un evento concentrato nel solo giorno del 25 Novembre dedicato alla “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”. Quest’anno abbiamo pensato di adoperarci capillarmente nella nostra amata città attraverso continue attività di sensibilizzazione che possano impattare sia sui giovani che sugli adulti.

Il programma prevede d’ iniziare con del volantinaggio, in modo da ricordare il nostro Centro d’ascolto. Continueremo attraverso la sensibilizzazione tramite l’affissione di Adesivi, dove indicato il numero d’emergenza, presso tutte le attività commerciali che si occupano della convivialità tra giovani e adulti. Altra tappa della nostra campagna di sensibilizzazione si terrà attraverso Incontri nelle scuole.

Importantissimo altro incontro si terrà giorno 24 novembre, insieme all’ Associazione Istituto Artema” per un Corso di Formazione GRATUITO dal titolo PROTEZIONE DONNA, adatto a tutte le donne di età superiore ai 15 anni.

Concluderemo il nostro programma con una maggiore consapevolezza del grave fenomeno femminicida il 25 novembre, attraverso la reinstallazione della Panchina Rossa, spazio antistante, gentilmente concesso dal Comune, l’Ospedale Barone Lombardo con la posa di un omaggio floreale per ricordare tutte quelle vittime uccise per mano da chi diceva di amarle.