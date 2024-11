Tre donne arrestate e due uomini sottoposti a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché, al fine di recuperare un credito maturato per alcune dosi di cocaina, avrebbero sequestrato e malmenato una 40enne di Taormina.

I fatti risalgono al 16 giugno 2023, quando il gruppo, al fine di recuperare il credito conseguente al mancato pagamento di dosi di cocaina, avrebbero sequestrato e malmenato una 40enne di Taormina per costringerla a pagare i debiti. In casa la vittima sarebbe stata picchiata e minacciata di morte se non avesse saldato il debito 2 mila euro. La 40enne sarebbe stata poi liberata, dopo qualche ora, per la mediazione di altro indagato, non destinatario della cautelare, che avrebbe convinto i cinque a concederle una dilazione di pagamento. A seguito della querela della vittima, la Stazione carabinieri ha avviato le indagini e analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi della casa della vittima, in un noto residence di Taormina, e quelli davanti all’abitazione di uno degli odierni indagati. Determinante l’acquisizione dei messaggi vocali e di alcune chat contenenti esplicite minacce di violenza.