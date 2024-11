si è riunita l’assemblea di Assoimpresa Sicilia che ha eletto all’unanimità il nuovo Consiglio Regionale ed ha rinnovato la fiducia al palermitano Mario Attinasi alla guida dell’Associazione per i prossimi cinque anni.

“Accolgo con soddisfazione e con senso di responsabilità il rinnovato incarico – afferma il Presidente Attinasi– lavoreremo altri cinque anni insieme per la tutela e l’assistenza alle micro, piccole e medie imprese Siciliane “.

Attinasi ha aggiunto che “sono tante le sfide e le urgenze che il Governo Regionale dovrà affrontare e noi siamo pronti a dare il nostro contributo di idee e a fare da pungolo nei confronti dell’amministrazione attiva.

Tra le urgenze – ha sottolineato il presidente di Assoimpresa – ai primi posti la realizzazione di un dissalatore per provincia permetterebbe di risolvere la crisi idrica che ha causato danni economici e di immagine in diverse città siciliane e che sta mettendo in serio pericolo l’approssimarsi delle prossime stagioni turistiche e soprattutto la serenità di tantissime famiglie e imprese siciliane.

ìUn’altra emergenza è senza alcun dubbio quella dei rifiuti. La realizzazione di termovalorizzatori ci permetterebbe di vivere in modo civile e soprattutto consentirebbe al settore turistico di intercettare una maggiore clientela di qualità, perchè le città pulite con un buon servizio di raccolta dei rifiuti sono alla base di qualsivoglia ragionamento di sviluppo economico e sociale.

Inoltre urgono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per strade e autostrade. Siamo favorevoli quindi alla realizzazione del Ponte sullo stretto, perchè finalmente la Sicilia potrebbe congiungersi con il resto d’Italia e risolvere il tema dell’alta velocità. Sostenere le imprese attraverso gli aiuti della Comunità Europea e infine la lotta all’illegalità come strumento di competitività. Insomma c’è molto da fare in Sicilia – conclude Attinasi – ma con il sostegno di tutti soprattutto della mia Giunta potremo dare il nostro contributo per affrontare i problemi, le urgenze e le tante sfide, con fiducia e realismo”.

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Mario Attinasi e dai Consiglieri Alfonso Zambito, Vito Minacapelli, Francesco Anzelmo, Aida Faraone, Ivan Rossi, Giacomo Siragusa, Alessio Attinasi, Carlo Garbo, Maurizio Savarese, Nunzio Zarcone, Davide Serughetti, Giuseppe Guella, Angelo Cuva.

La Giunta Regionale è invece composta, oltre che dal Presidente Mario Attinasi, dal vicepresidente Giacomo Siragusa e dai consiglieri Alfonso Zambito, Ivan Rossi, Nunzio Zarcone, Davide Serughetti, Carlo Garbo e Calogero Portolano.