A ottobre l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo registra un altro record: 850 mila viaggiatori in transito, +8,53% rispetto a ottobre 2023 (783.290) e +23,23% rispetto a ottobre 2022 (689.862).

Il traffico internazionale ha inciso per il 31,5% (280 mila passeggeri) sul mese e per il 32% sul progressivo annuale (gennaio-ottobre), con oltre 2,5 milioni di viaggiatori.

Le buone performance di traffico riguardano anche i voli: +3,58% su ottobre 2023 (5.668 su 5.472).

Nei primi dieci mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 7.800.840 passeggeri, +9,87% su gennaio-ottobre 2023 (7.100.131), mentre l’aumento dei voli è stato del 9,73% (53.645 contro 48.889 del 2023).

Il trend positivo del traffico passeggeri riguarderà anche il mese di novembre. Secondo le proiezioni, infatti, sono attesi circa 520 mila transiti. A metà novembre, infine, è previsto il superamento del totale passeggeri del 2023 (8.083.749).