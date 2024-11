L’Assessore Comunale della Città di Camastra, Luca Farruggio, con delega “ Sport, turismo, spettacolo, attività produttive, cultura” per motivazioni ed impegni strettamente personali, ha rassegnato le dimissioni.

LA NOTA DELL’EX ASSESSORE

“Voglio ringraziare la Città di Camastra alla quale ho dato tanto in termini di tempo ed impegno in 2 anni di assessorato e in quasi 3 anni da consigliere comunale. Ringrazio il sindaco Dario Gaglio per la fiducia datami, la Giunta, i dipendenti comunali e le forze dell’ordine per la collaborazione. Ringrazio tutte le Associazioni presenti nel territorio, la consulta giovanile e tutti i cittadini che mi hanno supportato. Ritengo di essere riuscito, con impegno, serietà e determinazione a raggiungere risultati importanti come la costituzione della “Consulta giovanile camastrese”, l’attivazione dell’Info Point per gli studenti universitari, di aver portato a Camastra qualcosa di innovativo come la “Noche de Fuego”, il party raggaeton Made in Agrigento, tra i 10 migliori eventi in Italia e format numero uno in Sicilia, la prima edizione del “Camastra street food festival” con le Adabell e gli Shakalab in concerto, la prima edizione del concorso di poesia “Parole e pensieri” con tema “lo spirito del Natale”, una giornata tra arte e musica con l’inaugurazione dei Murales ed intrattenimento musicale dei zampognari, presentazioni di libri con autori come Beniamino Biondi, Renato Schembri, serate di Cabaret (Carlo Kaneba, Loredana Scalia) concerti sinfonici, serate di animazione per bambini e anziani,concerti musicali (Povia, Cecilia Gayle),aver ripreso tradizioni importanti come u “Carnirivaluni“ e tanto altro. Auguro al Sindaco ed all’amministrazione comunale di continuare a lavorare per il bene della Città”. Questa la nota dell’ormai ex assessore Farruggio.