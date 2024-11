Castrofilippo “Esprimiamo solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera che ha subito gravi minacce dopo avere denunciato con grande coraggio vicende gravissime ed inquietanti su come vengono ripartiti i finanziamenti regionali ad alcune associazioni” A manifestare tutta la loro vicinanza al parlamentare regionale sono il gruppo di Castrofilippo di “Sud Chiama Nord” composto dal coordinatore cittadino Filippo Brucculeri, dai consiglieri comunali Monica Mulè, Maurizia Scimè e da Giuseppe Lo Brutto componente del direttivo regionale del partito fondato da Cateno De Luca. “Sono inaccettabili- aggiungono- violenze seppur verbali di questo genere quando provengono da colleghi deputati che invece dovrebbero lavorare soltanto per la crescita della nostra Sicilia. Siamo certi- conclude il gruppo di Castrofilippo di Sud Chiama Nord- che l’onorevole La Vardera continuerà senza timore di nessuno a svolgere il proprio compito di parlamentare regionale con trasparenza e lealtà nel rispetto della legalità con il solo obiettivo di tutelare il bene pubblico così come ha dimostrato di sapere fare sino ad oggi”.