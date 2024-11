Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha danneggiato due automobili in via Carini. Il rogo, la cui natura non è ancora stata accertata, ha interessato principalmente una Fiat Cinquecento di proprietà di una casalinga di 49 anni. Le fiamme si sono poi propagate e hanno raggiunto un secondo veicolo parcheggiato nelle adiacenze, una Fiat Seicento di un cinquantacinquenne del posto.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Al via le indagini dei carabinieri per accertare la natura dell’incendio. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o elementi che lascerebbero pensare ad un gesto doloso.