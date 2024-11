“I nostri anziani sono un patrimonio da salvaguardare, giorno dopo giorno, con le adeguate attenzioni e i servizi più appropriati”. Il sindaco Calogero Martello ricorda con queste parole come il prossimo 15 novembre scadano i termini per la presentazione della domanda necessaria a ottenere il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. Al servizio si accede, per un tempo limitato, a seguito di istanza dell’interessato al Comune.

I requisiti per partecipare sono: età superiore a 65 anni: certificato di riconoscimento dell’invalidità, di non usufruire di altri servizi pubblici (per es. Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I.); occorre presentare entro il 15/11/2024, domanda sottoscritta dall’utente o da un suo familiare, come modello disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio Solidarietà Sociale; il servizio sociale provvederà alla valutazione delle richieste pervenute, in relazione al livello di autonomia del soggetto, della percentuale di invalidità, dei servizi socio-sanitari di cui già usufruisce, del supporto della rete sociale e delle condizioni socioeconomiche dello stesso (Attestazione ISEE) e secondo i criteri definiti dal D.S.S. AOD2.

Il servizio è reso tramite Voucher grazie ai quali ciascun anziano/famiglia potrà scegliere la cooperativa che erogherà il servizio. È necessario ed obbligatorio allegare alla domanda: copia fotostatica di un documento di identità dell’utente; certificazione Isee; copie del certificato di riconoscimento dell’invalidità; attestazione di non usufruire di altri servizi di assistenza.