“La netta sensazione che traspare leggendo questa variazione di bilancio è che allo stesso governo, che l’ha confezionata, interessa poco, il suo vero obiettivo è la finanziaria che bussa alle porte. Per ora bastano le norme spot e i proclami, e se non si riesce a spendere le somme relative, nessun problema, andranno a copertura del disavanzo”.

Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, a commento del ddl di variazione di bilancio in discussione a sala d’Ercole.

“Tutti – dice – qui mastichiamo un po’ di strumenti finanziari per non capire la vera filosofia di questa manovra, che contiene tantissime norme, qualcuna anche accettabile, che andrebbero proposte in una finanziaria e non certo in una variazione. Sono tantissime le norme che andrebbero approfondite e tantissime quelle discutibili; una su tutte? Il prestito agli studenti, che se devono essere finanziati, non è un certo con un debito che li fa partire con una zavorra. Se vogliamo dare veramente un aiuto agli studenti siciliani, lo si faccia a fondo perduto”