A causa delle condizioni meteorologiche critiche previste, il Comune di Naro ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 12 novembre 2024. Tutte le attività didattiche, comprese quelle programmate, sono sospese. I Dirigenti scolastici sono incaricati di informare l’utenza di questo provvedimento e di eventuali proroghe.

Misure di sicurezza e restrizioni

L’ordinanza prevede anche l’interdizione di alcune aree pubbliche potenzialmente a rischio, quali:

• Giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi.

• Sospensione di manifestazioni o eventi all’aperto e delle attività commerciali su strada, come i mercati rionali.

Le amministrazioni pubbliche e le aziende private sono invitate a prendere tutte le misure necessarie per proteggere il personale e l’utenza, compresa la possibilità di chiudere i locali in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Raccomandazioni alla popolazione

Il Comune invita i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per la propria sicurezza e a seguire le disposizioni delle autorità.

Ulteriori disposizioni operative

1. Polizia Locale e Forze dell’Ordine: in caso di necessità, potranno disporre lo sgombero di edifici e la chiusura di strade e ponti, con il supporto della Protezione Civile per assistere la popolazione.

2. Società ANAS e Libero Consorzio dei Comuni: dovranno monitorare il rischio idraulico sugli attraversamenti e ponti.

3. Trasmissione dell’ordinanza: il provvedimento sarà inviato alla Prefettura, alla Protezione Civile regionale, ai Vigili del Fuoco, e alle Forze dell’Ordine per l’adozione delle misure preventive.

L’ordinanza è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Naro e sui mass media locali.