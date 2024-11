Sabato 9 novembre 2024, presso il Ristorante Il Molo, sul lungomare di San Leone, ha avuto luogo la cerimonia del Passaggio delle Insegne tra i Luogotenenti Governatore della Divisione 6 Sicilia del Kiwanis Distretto Italia San Marino. Calogero Prato del club di Agrigento ha passato le insegne a Rosalba Fiduccia del club Parnaso; Silvana Giacone del club Palermo Cibele ha ricevuto il collare di Lgt Gov.Eletto.

Nella stessa mattinata hanno avuto luogo i Passaggi della Campana tra i Presidenti dei Kiwanis Club Agrigento e Parnaso. Nel Kiwanis Club Agrigento, al Presidente Roberto Campagna succede Calogero Prato; nel Kiwanis Club Parnaso a Giovanni Rubino succede Santino Scaglione.

Erano presenti il Vice Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino Nunzio Spampinato, i rappresentanti dei club della Divisione 6 Sicilia, i rappresentanti dei club Rotary, Lions Host, Lions Castel Bonanno e Fidapa di Canicattì e Padre Pippo Matraxia di Agrigento.

I Presidenti uscenti hanno relazionato sulle attività svolte, i Presidenti entranti hanno indicato le attività che intendono svolgere nonchè gli obiettivi da raggiungere.

La cerimonia, magistralmente condotta dal cerimoniere Franco Zicari del club di Agrigento, si è conclusa con la presentazione di tre nuovi soci che entrano a far parte del club Parnaso e con gli interventi del Vice Governatore del Distretto Italia San Marino e dei Luogotenenti Governatore. Calogero Prato ha ringraziato tutti per la collaborazione e si è ritenuto soddisfatto dei risultati raggiunti. Il Lgt. entrante Rosalba Fiduccia ha delineato il suo programma che prevede formazione, informazione, crescita e coinvolgimento di tutti i soci nell’attuazione dei service proposti dal Distretto Italia San Marino che sono suddivisi in quattro grandi aree: istruzione, salute, disagio giovanile e ambiente.

Dopo la presentazione dei consigli direttivi e le consuete foto di gruppo, ha avuto luogo la conviviale, che si è conclusa con un brindisi e l’augurio di anno kiwaniano all’insegna dei service a favore dei bambini del mondo.