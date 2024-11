In occasione della presentazione del disegno di legge da parte

dell’Associazione Nazionale ARGOS Forze di Polizia di Roma, riguardante l’istituzione della

Giornata dei Caduti delle Forze di Polizia, è stato presentato il libro “HO INCONTRATO ROSARIO

LIVATINO – Il mio viaggio cercando il giudice ragazzino”, dell’attore e regista Angelo M.

Sferrazza. Un libro autobiografico dove vengono raccontati aneddoti e fatti di chi ha conosciuto

il giudice “beato”.

Un incontro dove si è parlato di legalità, in cui sono intervenuti i senatori Lavinia Mennuni e

Andrea de Priamo., il Prof. Salvatore Sfrecola, Presidente dell’Associazione Italiana Giuristi di

Amministrazione già Presidente Sez. Corte dei Conti. Un appuntamento importante dove sono

state esposte le difficoltà e i meriti di coloro che sono stati vittima del dovere e la necessità di

istituire una giornata per portare all’attenzione pubblica il ricordo e la memoria di chi ha dato la

vita per servire il proprio paese.

Tra i tanti esempi è stato ricordato il sacrificio del giudice Rosario Livatino. In concomitanza di

tale momento è stato presentato il libro, alla presenza dell’autore e del curatore, lo scrittore

pugliese Daniele Marasco. L’opera è entrata a far parte del progetto dell’associazione ARGOS

“Scuola e Legalità”, una serie di incontri tenuti nelle scuole, il cui scopo è sensibilizzare i ragazzi

al tema della legalità. A moderare l’incontro l’attore e conduttore pugliese Beppe Convertini.