Il Sindaco Angelo Basamo integra la propria Giunta. Hanno giurato e sono stati nominati assessori il consigliere comunale Giuseppe Federico (in rappresentanza della Lega) e Livio Pennisi, in rappresentanza di Fratelli d’Italia che prende il posto dell’avvocato Salvo Graci dimissionario. Si tratta di due nomine arrivate dopo una interlocuzione politica con i partiti di appartenenza. I due nuovi assessori vanno ad aggiungersi ai già presenti in Giunta Angelo Trigona, Stefania Rolla, Salvo D’Addeo, Maria Sitibondo.