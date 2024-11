Manca davvero poco e sarà Trofeo Podistico ACSI Scala dei Turchi. L’appuntamento è per domenica 24 novembre. Protagonisti della gara non solo gli atleti ma lo scenario incantevole e fiabesco della Scala dei Turchi, che per la prima volta accendono i fari sulla corsa. E per questa prima, gli organizzatori della Pro Sport Ravanusa, stanno pensando in grande. Sarà il burundese Leonce Bukuru, domenica scorsa terzo alla Garda Trentino Half Marathon e ultimo atleta a vincere (2023) il Trofeo podistico Città di Ravanusa, ad aprire la start list della gara agrigentina, start list che non mancherà di sorprese e di sorprendere.

In particolare, la manifestazione che è inserita nel calendario della FIDAL nazionale, si svilupperà lungo la strada panoramica che costeggia la Scala dei Turchi con la sua falesia di marna bianca famosa in tutto il mondo.

Gli organizzatori della Pro Sport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca, con la collaborazione dell’ACSI Sicilia di Totò Balsano, del Comune di Realmonte con in testa il sindaco Sabrina Lattuca e l’assessore allo sport Domenico Coco e la Provincia di Agrigento, e la collaborazione dell’Assessorato Regionale al turismo, stanno allestendo una gara che possa andare di pari passo con lo sport, la promozione del territorio ed il turismo.

Quattro i giri da 1800 metri che dovranno effettuare gli atleti e le atlete. Partenza alle ore 10.00 davanti il belvedere della Scala dei Turchi. La gara sarà anche valida come Campionato provinciale ACSI e tappa di Biorace. Nel pacco gara i podisti troveranno un pratico zaino e manicotti. Le premiazioni si terranno all’interno del belvedere con la Scala dei Turchi a fare da suggestivo sfondo. Prevista la medaglia per tutti i partecipanti e coppe ai primi tre di ogni categoria Fidal. La voce della gara sarà affidata a Giuseppe Marcellino.