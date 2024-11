” Ancora una volta ci troviamo a fronteggiare atti di inciviltà che danneggiano l’intera comunità. Alcuni continuano a lasciare i propri sacchetti dell’immondizia fuori dalle isole ecologiche, nonostante siano vuote e pronte ad accogliere i rifiuti in modo corretto.

Questo comportamento non è solo una mancanza di rispetto per l’ambiente, ma anche per ognuno di noi e per tutta la città.

Ricordiamo a tutti i cittadini che è possibile conferire i rifiuti anche al Centro Comunale di Raccolta.

La battaglia contro gli incivili continua, e l’iter per l’installazione delle videocamere di sorveglianza è già in corso.

Nell’attesa, confidiamo nel buon senso e nel senso civico di chi ama la propria città. Insieme possiamo fare la differenza””.

Giovanni Blanda