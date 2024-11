Castrofilippo Una bella giornata di sport quella che si apprestano a vivere i giovanissimi atleti della scuola calcio di Mister Gioacchino La Magra. Sabato prossimo, infatti, i ragazzi che frequentano la scuola calcio saranno a San Giovanni Gemini per un mini torneo riservato agli atleti 2014-2017. La trasferta è stata organizzata dalle associazioni Asas e Pi Nichi e Pi Ranni. Il programma prevede la partenza da Castrofilippo ed arrivo a San Giovanni Gemini per una visita ad una fattoria didattica ed i pranzo. Poi nel primo pomeriggio gli incontri di calcio allo stadio comunale. Subito dopo la cena il rientro a Castrofilippo. Un importante momento di sano e puro divertimento per i tanti giovanissimi che mister La Magra segue con passione. Il tutto finanziato in maniera autonoma. “Ringraziamo mister Gioacchino La Magra- dicono i genitori dei piccoli calciatori in erba- per l’impegno con il quale segue i nostri figli. Mister La Magra- con spirito di sacrificio- concludono- si dedica ai ragazzi del nostro paese cercando di sfornare piccoli talenti ma soprattutto di farli crescere in maniera sana e lontano dai pericoli che purtroppo riserva la strada”