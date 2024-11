Il comune di Camastra è uno degli enti ai quali è stato assegnato con DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 296 del 14 dicembre 2021, il fondo a sostegno dei comuni marginali.

Lo dichiara il Sindaco Dario Gaglio: “”Il fondo della prima annualità è stato utilizzato per la seguente misura: creazione di cinque nuove imprese commerciali, agricole e artigianali, tramite contributo a fondo perduto a chi ha già un’attività economica esistente purché aggiunga un nuovo codice “”Ateco””, ed a chi deve aprirne una nuova””. Le attività finanziate sono: “”l’affittacamera”” di Camastra di Maria Carmela Di Vincenzo; la manutenzione del verde, mission di Eraldo Di Bernardo; “”le meraviglie pirotecniche”” di Moreno Marano e Salvatore Bosco; “”Frutta e verdura di qualità”” di Lillo Ninfosi; “”Cortesia e accoglienza”” di Maria Rita Destro.

E’ stata l’occasione per esprimere ai protagonisti di queste nuove avventure imprenditoriali l’apprezzamento per il coraggio e un sentito in bocca al lupo, e un modo per far sentire vicina l’amministrazione comunale perché queste attività portano ricchezza e vivacità nella nostra comunità””.

Giovanni Blanda