E’ stato notificato il primo stralcio del finanziamento di 1,1 milione di euro per il rifacimento della strada “Acqua dei Malati”/ Castello a Ribera. A comunicarlo è il Sindaco Matteo Ruvolo. “Questo importante finanziamento rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale, migliorando al contempo la sicurezza e l’accessibilità per i cittadini e i visitatori; un’arteria fondamentale che collega la nostra città al Castello di Poggio Diana”.

La strada era stata interessata da una grossa frana nell’autunno del 2021, che aveva reso tutta la zona, ricca di aziende agricole, difficilmente raggiungibile. Il ripristino di questa arteria è quindi cruciale non solo per i residenti, ma anche per il sostegno all’economia locale ed in particolare alle imprese agricole.

“L’Amministrazione Comunale si impegna a far sì che i lavori vengano eseguiti con la massima celerità ed efficienza, puntando ad una rapida esecuzione degli stessi. A tal fine, ho già dato direttive agli uffici comunali competenti per tutti gli adempimenti consequenziali”, ha continuato il primo cittadino. “Voglio ringraziare i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione Civile, per l’attenzione riservata alla nostra richiesta”.