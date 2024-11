Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri nella sua abitazione, nella zona di viale Tunisi, a nord della città. L’allarme è scattato dopo che alcune persone, amici e familiari, si sono insospettiti perché telefonino della vittima squillava a vuoto.

I vigili del fuoco ed i carabinieri

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per entrare nell’appartamento e quando sono riusciti a trovare un varco per il 50enne non c’era più nulla da fare. Secondo alcune prime informazioni, si tratterebbe di cause naturali, presumibilmente l’uomo sarebbe stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

L’ispezione cadaverica

In ogni caso, la Procura di Siracusa ha disposto l’ispezione cadaverica da parte del medico legale e solo se emergessero dei dubbi si procederebbe con l’autopsia.