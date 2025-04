Ancora un’aggressione a un sanitario del 118. In via Perpignano un autista soccorritore è stato picchiato in ambulanza dallo stesso paziente che aveva poco prima soccorso.

La sala operativa ha mandato un’ambulanza per soccorrere un uomo che era caduto per strada ed era svenuto. Il paziente non appena è salito sul mezzo di soccorso ha iniziato a picchiare il dipendente del 118. E’ dovuta intervenire un’altra ambulanza per soccorrere l’equipaggio. Il soccorritore ha riportato una ferita al volto nella zona della palpebra e un dito rotto.

Sono stati necessari alcuni punti di sutura al volto nel reparto di chirurgia plastica per curare la ferita. “Siamo stanchi di subire queste aggressioni – dicono gli autisti e i soccorritori del 118 – Ogni volta ci dicono che saranno messe in campo le bodycam, ma chiediamo anche una campagna di sensibilizzazione. Non è possibile andare a soccorrere i pazienti e ritrovarci noi in ospedale. Non è più accettabile”.