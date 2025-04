Il Comune di Campobello di Licata ha determinato l’ impegno della somma per l’affidamento del servizio su conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, derivante dalla raccolta differenziata “” biodegradabili” (“”umidi”), cucine e mense, per importo euro 37.180 euro.

Il servizio è affidato alla società nissena “”Marcopolo””, con sede legale a San Cataldo, ma gli impianti sono in contrada Cazzola a Canicattì.

Giovanni Blanda