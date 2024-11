L’incantevole scenario della Scala dei Turchi, si apre per la prima volta ad una gara podistica. La strada panoramica che costeggia la fiabesca falesia di Marna, diventa così percorso, preso d’assalto da poco più di 350 atleti. E’ accaduto stamani, in occasione della prima edizione del Trofeo Podistico ACSI – Scala dei Turchi, manifestazione organizzata dalla Pro Sport Ravanusa, con la collaborazione dell’ACSI Sicilia e del Comune di Realmonte (AG). Quattro i giri da circa 1800 metri, gara ideale per chi ha nelle corde un passo “importante”, ma perfetta anche per coloro che non fanno della velocità la loro arma migliore e intendono godere del panorama, in una giornata che mostra oltre alla millenaria bellezza paesaggistica anche le basse temperature del periodo, a tratti soleggiata e un po’ ventosa.

LA GARA

Tra gli uomini vince il burundiano Leonce Bukuru con il tempo di 20’50. L’atleta tesserato per la Cosenza K42 parte bene e resiste al ritorno di Soumaila Diakite (Universitas Palermo) che chiude al secondo posto con 12 secondi di distacco dal vincitore. Terzo è il keniano Kiyaka Dennis Bosire (Orecchiella Garfagnana) a 51 secondi dalla vetta. A ruota il sempreverde Bibi Hamad ASD Team Atletica Palermo e un altro cavallo di razza, Fabrizio Vallone (Club Atletica Partinico).

Vivace e rispetta i pronostici della vigilia la gara delle donne con l’ennesimo successo di Luana Russo (Sciacca Running) che fa della progressione la sua arma vincente. L’atleta saccense chiude in 26’38, precedendo le “gemelle terribili” della Campobello Corre, Tania e Santina Militello, rispettivamente a 30 e 48 secondi dalla battistrada. Quarta piazza per l’atleta di Prizzi Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto), quinta Maria Puma (Favara Runners) a poco più di 3 minuti dalla vincitrice.

Manifestazione che guarda al sociale quella del I Trofeo Podistico ACSI Scala dei Turchi, in gara anche Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi La Loggia affetta da atassia. Un ulteriore “sforzo agonistico” dopo la maratona corsa domenica scorsa a Palermo. L’evento di oggi è stato l’occasione per presentare il protocollo d’intesa firmato tra Soroptimist e FIDAL Agrigento, insieme per promuovere lo sport femminile, con Paola Toscano e Liliana Scibetta, che proprio nei giorni scorsi hanno firmato la Carta Etica dello Sport.

La manifestazione, valida anche come tappa del circuito Biorace, ha avuto come epilogo le premiazioni alla presenza, tra gli altri, della sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca e l’assessore allo sport Domenico Coco. Un evento mirato alla promozione del suo territorio e alla sua destagionalizzazione che guarda già alla sua seconda edizione programmata per il 25 novembre del 2025.

CLASSIFICA UOMINI (7200 metri circa)

1. Leonce Bukuru (Cosenza K42) 20’50

2. Soumaila Diakite (Universitas Palermo) 21’02

3. Kiyaka Dennis Bosire (Orecchiella Garfagnana) 21’41

4. Fabrizio Vallonte (Club Atletica Partinico) 22’09

5. Bibi Hamad (Team Atletica Palermo) 22’35

CLASSIFICA DONNE (7200 metri circa)

1. Luana Russo (Sciacca Running) 26’38

2. Tania Militello (Campobello Corre) 27’08

3. Santina Militello (Campobello Corre) 27’26

4. Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) 28’49

5. Maria Puma (Favara Runners) 29’43