Il sindaco Salvatore Pitrola si è recato a Palermo dall’assessore regionale Giusy Savarino, per parlare del progetto sullo scoppio dell’11 dicembre, nonché per la definizione dei pagamenti contributi affitto sfollati e per discutere di nuovi progetti per la nostra comunità

Il sindaco: “” Un grazie all’onorevole per la sua costante fattiva collaborazione. Sempre a lavoro con coloro i quali hanno a cuore le sorti di Ravanusa nell’interesse esclusivo dei miei concittadini!””

Giovanni Blanda