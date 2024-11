Ieri, una mattinata all’insegna della sostenibilità ambientale ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Nino Di Maria”, impegnati in prima linea nella pulizia del piazzale interno della scuola e delle vie adiacenti l’istituto, simbolo concreto di un impegno che va oltre le parole.

L’iniziativa, organizzata dalla SRR Ato 4 CL Sud, dalla sua consociata Impianti SRR e dall’Istituto Scolastico “ “Nino Di Maria“, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione della comunità sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Nel corso della giornata, gli studenti locali hanno dimostrato che il cambiamento parte da loro. L’evento si inserisce in un più ampio programma di iniziative di comunicazione della SRR in collaborazione con le scuole locali, volte a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nel territorio.

Durante la giornata sono state affrontate diverse tematiche: L’importanza della raccolta differenziata per la salvaguardia dell’ambiente, le conseguenze negative dell’abbandono dei rifiuti, che inquinano il territorio e finiscono in mare, il ruolo cruciale dei giovani nella promozione di buone pratiche ambientali. L’impegno della società di gestione rifiuti, nella fornitura di un servizio efficiente e di qualità.

Il problema centrale è stato chiaro: i rifiuti abbandonati, specialmente la plastica, non solo deturpano il territorio, ma finiscono inevitabilmente nei mari, minacciando l’intero ecosistema. Come ha sottolineato il sindaco Salvatore Letizia, “il comune di Sommatino è tra i pionieri della raccolta differenziata in regione, avendola introdotta nel 2007. Oggi la percentuale di differenziazione dei rifiuti si attesta al 67%. L’Obiettivo è chiaro: andare oltre. La sfida è aperta. L’obiettivo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata, coinvolgendo attivamente i cittadini e promuovendo un cambiamento culturale nella gestione dei rifiuti. Un messaggio che risuona forte: la sostenibilità non è un optional, ma un imperativo categorico per tutti”. “Siate protagonisti del cambiamento”, ha detto infine rivolgendosi agli studenti presenti.

Anche l’intervento della dirigente scolastica, Giovanna Ambrosiano è stato incentrato principalmente sull’importanza della responsabilità individuale e della collaborazione. La dirigente ha fatto riferimento all’abbandono di rifiuti per le strade, “un problema da affrontare”, ha detto, sottolineando come questo comportamento danneggi l’ambiente circostante. I rifiuti abbandonati, in particolare la plastica, finiscono in mare attraverso lo scolo delle acque, contribuendo all’inquinamento e alla distruzione dell’ambiente in cui viviamo, con drastiche conseguenze negative per l’ecosistema marino. La dirigente scolastica ha poi invitato gli studenti a provare “ribrezzo” per i comportamenti dannosi per l’ambiente, trasformando la sensibilizzazione in un appello emozionale che è andato dritto al cuore dei giovani.

L’evento non è stato solo una giornata di pulizia, ma un manifesto di speranza dove ogni rifiuto raccolto, ogni pezzo di plastica rimosso è un mattone per costruire un futuro più sostenibile.

Infine il messaggio del presidente pro tempore della SRR Ato 4 CL sud, Gianfilippo Bancheri, che evidenzia con orgoglio che la SRR e la consociata Impianti, “sono oggi un punto di riferimento in Sicilia nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti, dimostrando un impegno costante per la tutela dell’ambiente, e questa giornata rappresenta un’occasione importante di collaborazione attiva, un esempio concreto per adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente, fondamentali per preservare il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile alle generazioni future”.