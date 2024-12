Una lavastoviglie lasciata nelle vicinanze della discarica a Lampedusa l’ha trovata e immortalata il vice sindaco, Attilio Lucia che tramite il suo profilo Facebook dice: “Caro concittadino purtroppo per te oggi sarà una bruttissima giornata perché tu non sapevi che ci sono le telecamere ti abbiamo inquadrato chi sei e sarai denunciato e verrai sanzionato in più c’è il sequestro del veicolo”. Sempre il vice sindaco ha affermato che a breve sarà possibile conferire in discarica gli ingombranti in discarica.