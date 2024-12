Ieri sera al teatro Pirandello, gli agrigentini hanno assistito a qualcosa di inaspettato e sorprendente. Vincenzo Grassonelli e il suo alter ego JS, irrompono sul palco con parabole dirette e roboanti. Inizialmente lo spettacolo affronta tematiche sulla intelligenza artificiale, in una sorta di resa dei conti tra l” uomo e la tecnica, poi vira su strade che mai avremmo pensato: in scena infatti, entrano in momenti diversi degli attori che, l’artista ama definire incursori. Mario Marullo nelle vesti del carabiniere Arcangioli, trafuga la valigia di Borsellino sul palco con lo sfondo sulla via D”Amelio. Gigantesco! Il gruppo di ballo Arabesque, capitanato da Denise Grillo, entra in scena con 20 ballerini sulle note di Psycho Killer dei Talking Heads e, con una foto non proprio rassicurante di Elon Musk a campeggiare sul palco che sembra voler dettare i tempi di un futuro distopico. Spaziali! Totò De Marco, nei panni del fantasma di Leonardo Sciascia, in un dialogo con JS, rivendica una verità storica che a suo dire è stata distorta dallo scrittore John Dickie. Emozionante! Un boato ci catapulta di nuovo in via D” Amelio, dove la tromba di Luigi Romeo, sulle note di ” Per un pugno di dollari” rende solenne il momento. Nel finale, Vincenzo Grassonelli che, ci tiene a precisare di non essere un cantante e di non aver mai cantato, decide di cimentarsi per la prima volta in un territorio non suo, dedicando As tears go by dei Rolling Stones a Paolo Borsellino che definisce il suo eroe. Il finale è un tripudio, dato che sul palco salgono gli attori del Pitch Trailer JS diretto da Vito Sugameli che, in segno di vittoria innalzano l” agenda rossa di Borsellino. Nel finale sulle note di Sweet Child O” Mine e con la foto di The Wrestler a giganteggiare sul palco, Vincenzo Grassonelli ci dà appuntamento al JS Volume 2 per approfondire e ampliare tematiche che sembrano nascoste in anfratti rocciosi pieni di serpenti velenosi