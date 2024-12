“Non staremo né a destra e né a sinistra, il nostro obiettivo è quello di identificarci con i siciliani senza le pressioni romane sulle spalle. Vi posso già dire che non andremo mai con i vari Cuffaro, Lombardo e Schifani di turno e neanche con tutti quelli che hanno venduto la nostra Isola all’autonomia differenziata. Ho lanciato un appello sui social a chiunque voglia farne parte: non so ancora il nome o quale sia il logo, lo sceglierò insieme a tutti quelli che saranno al mio fianco. So per certo che saremo l’opposizione a questo governo regionale e aperti a chiunque abbia il coraggio di provare a cambiare questo sistema. Entro la primavera faremo la prima assemblea costituente, lavorando già alla presentazione del simbolo in diversi comuni. Sto osando e so bene che due anni sono ancora lunghi per sapere come andrà a finire. La finanziaria? O si cambiano queste regole folli del Do ut des o sono anche pronto a non fare nulla durante questa manovra. Lo devo alla Sicilia, a tutti quei giovani che ogni vanno via ed anche a tutti quelli che ormai da anni hanno smesso di andare a votare”. Ad annunciarlo il deputato regionale Ismaele La Vardera.