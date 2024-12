Partito Democratico

CIRCOLO DI RAVANUSA “David Sassoli”

CONGRESSO CITTADINO

Invito aperto a tutta la comunità di Ravanusa

SABATO 7 DICEMBRE 2024

Sede PD via S Antonio, 1 RAVANUSA

…il PD che vogliamo

ORE 10:00 Accoglienza presso la sede del circolo “D. Sassoli” via S Antonio,1 – Ravanusa.

ORE 11:00 13:00 Introduzione al Congresso, Costituzione dell’ufficio

di Presidenza dell’Assemblea.

e Presentazione delle Candidature.

ORE 15:00 / 18:00 Presentazione delle Mozioni Congressuali, Interventi e dibattiti su tematiche Nazionali, Regionali e Locali.

ORE 18:00 / 19:00 Votazione ed elezione del Segretario di Circolo cittadino.

Interverranno:

On.Giovanna lacono Deputato Nazionale PD

On. Michele Catanzaro Presidente Gruppo Parlamentare PD ARS

Simone Di Paola Segretario Provinciale PD